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سعيد خلال لقائه الغنوشي والمشيشي: يجب المصادقة على مشروع قانون المالية

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 13:32 قراءة: 0 د, 53 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة وما شهدته من احتجاجات في عديد المناطق.


وقد أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها.

وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.

كما تناول اللقاء أيضا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وقد أكد رئيس الجمهورية على أنه يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون، مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل.

وأكد رئيس الدولة على دقة هذه المرحلة وخطورتها، وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216347

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 05 Decembre 2020 à 13h 51m |           
هل قيس يعيش في تونس ؟ ام في كوكب آخر ؟
قال انه يرحب بجميع المقترحات بل لا يريد النقاش مغ الفاسدين ؟؟!!
والمقترح الذي تسلمه من أيدي الطبوبي رئيس الاتحاد للشغل !!؟؟ هل لا يعلم من هو الطبوبي ومن هم المسؤولين عن الاتحاد ؟

BABANETTOO  (France)  |Samedi 05 Decembre 2020 à 13h 41m |           
Ech madakhlou ?
De quoi, il se mêle.

En fait c'est un dictateur dans l'âme mais sans le courage pour l'être !

C'est une catastrophe, ce monsieur !



مشروع قانون المالية لسنة 2021

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