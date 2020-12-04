وزير الشؤون الخارجية الياباني في زيارة عمل إلى تونس يوم 09 ديسمبر 2020

باب نات -

يؤدي MOTEGI Toshimitsu وزير الشؤون الخارجية الياباني زيارة عمل إلى تونس، يوم 09 ديسمبر 2020، في إطار جولة إفريقية ستقوده كذلك إلى الموزمبيق وجنوب إفريقيا وجمهورية الموريس.ووفق بلاغ للخارجية, ستشكل هذه الزيارة إطارا مناسبا لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين إضافة إلى النظر في الإستحقاقات الثنائية القادمة ومنها مشروع زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى اليابان وعقد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة التونسية اليابانية.وسيتم خلال الزيارة التوقيع على تبادل رسائل حول الهبة اليابانية لاقتناء مركبين لمراقبة الصيد البحري بقيمة تناهز33 مليون دينار تونسي كما سيكون لوزير الشؤون الخارجية الياباني لقاءات مع سامي المسؤولين التونسيين سيتم خلالها التباحث حول استعدادت بلادنا لاحتضان الدورة الثامنة من ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD8 سنة 2022 وآفاق تطوير التعاون الثلاثي اليابان-تونس-إفريقيا.كما تعدّ هذه الزيارة مناسبة لتعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك صلب منظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية، في أفق ترؤس بلادنا لمجلس الأمن الدولي في جانفي 2021 وعضوية اليابان غير الدائمة بهذا الهيكل الأممي خلال الفترة 2023-2024.