الرئيس قيس سعيد يكشف: كرسي الرئاسة ليس شاغرا...وسنواجه المجرمين الذين ارتموا في أحضان عصابات

باب نات -

أثار الاربعاء 2 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد موجة جديدة من التفاعلات بسبب تصريحاته على هامش استقباله لرئيس الحكومة هشام المشيشي.وتحدّث الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله رئيس الحكومة عن محاولة ابتزاز ومحاولات من بعض الأطراف لضرب الدولة التونسية في وجودها وضرب مرافقها العمومية ومحاولات لاستدراج الرئاسة لمستنقعاتهم حسب تصريحه.وأكّد قيس سعيّد أن الدولة واحدة وأنه رئيس للجمهورية وسيمارس صلاحياته كاملة قائلا "كرسي الرئاسة ليس بشاغر...وسأتحمل المسؤولية" مشدّدا على أن رئاسة الجمهورية ستتصدي لمحاولات ضرب الدولة وستواجه من وصفهم المجرمين الذين ارتموا في احضان مجموعة من العصابات حتي في الخارج وفق تعبيره.وانتقد النشطاء تصريحات قيس سعيّد وحديثه المتكرّر والمتواصل عن أطراف وعصابات ومجرمين ومخططات لضرب الدولة دون اتخاذ أي قرارات.ودعا النشطاء الرئيس قيس سعيّد الي الكف عن تذكير التونسيين بأنه الرّئيس والقطع مع التصريحات الغامضة والمرور الي الفعل والممارسة.