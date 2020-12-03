   Fairouz - Wadi3 Essafi  

الرئيس قيس سعيد يكشف: كرسي الرئاسة ليس شاغرا...وسنواجه المجرمين الذين ارتموا في أحضان عصابات

Publié le Jeudi 03 Decembre 2020 - 11:02 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - أثار الاربعاء 2 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد موجة جديدة من التفاعلات بسبب تصريحاته على هامش استقباله لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتحدّث الرئيس قيس سعيّد خلال استقباله رئيس الحكومة عن محاولة ابتزاز ومحاولات من بعض الأطراف لضرب الدولة التونسية في وجودها وضرب مرافقها العمومية ومحاولات لاستدراج الرئاسة لمستنقعاتهم حسب تصريحه.


وأكّد قيس سعيّد أن الدولة واحدة وأنه رئيس للجمهورية وسيمارس صلاحياته كاملة قائلا "كرسي الرئاسة ليس بشاغر...وسأتحمل المسؤولية" مشدّدا على أن رئاسة الجمهورية ستتصدي لمحاولات ضرب الدولة وستواجه من وصفهم المجرمين الذين ارتموا في احضان مجموعة من العصابات حتي في الخارج وفق تعبيره.

وانتقد النشطاء تصريحات قيس سعيّد وحديثه المتكرّر والمتواصل عن أطراف وعصابات ومجرمين ومخططات لضرب الدولة دون اتخاذ أي قرارات.

ودعا النشطاء الرئيس قيس سعيّد الي الكف عن تذكير التونسيين بأنه الرّئيس والقطع مع التصريحات الغامضة والمرور الي الفعل والممارسة.





Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216224

Tresor  (Nigeria)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 12h 30m |           
@ الأخت Jamila Ben Salah
والعصابات أيضا غير معنية بالمواجهة
يا ربي تصبّرنا واكهو , عملة وعملناها بيدينا

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 12h 06m |           
يزي من التزغريط و الكلام الشعبوي الخالي من أدنى أفعال
أكبرفساد هو عندما نقر أو ندعي وجود الفساد و نبقى نزغرط لا نفعل شئ سواء احتساب اصوات الانتخابات القادمة بدون اعتبار العواصف( و اللي يحسب وحده يفضلو

Devil  (France)  |Jeudi 03 Decembre 2020 à 11h 25m |           
Ce n'est pas très crédible; si déjà vous n'osez pas les nommer alors comment vous prétendez pouvoir leur face face?
Mettez au moins les gens devont leurs responabilités si vous, vous ne pouvez pas agir



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