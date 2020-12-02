رئيس الجمهورية يستقبل سهام بن سدرين .

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة.وتناول هذا اللقاء بالخصوص مسار العدالة الانتقالية في تونس، وقد تم التطرق بالخصوص إلى ضحايا الاستبداد والتعذيب وضرورة اعتراف الدولة لهم بحقوقهم، كما تم التأكيد في هذا السياق على ارتباط نجاح مسار العدالة الانتقالية بتحقيق انتظارات الشعب التونسي على جميع المستويات.