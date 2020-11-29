رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل مجموعة من ممثلي العاطلين عن العمل

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاحد 29 نوفمبر 2020 بقصر باردو ، مجموعة من الشباب من ممثلي العاطلين عن العمل من التنسيقية الوطنية" للمفروزين اجتماعيا "، ومن التنسيقية الوطنية " لتشغيل فرد من كل عائلة" ، ومن التنسيقية الوطنية "الانتداب حقي 10 سنوات وأكثر " بحضورجميلة الكسيكسي، مساعد الرئيس المكلّفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، وبلقاسم حسن رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي خلال الدورة النيابية الماضية.ونقل أعضاء الوفد مشاغلهم الى رئيس مجلس نواب الشعب والمتمثّلة في المطالبة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 29 جويلية 2020، مشيرين الى الصعوبات والظروف القاسية التي يعيشونها بسبب انعدام موارد الرزق.وعبّر المتدخلون عن قلقهم من بطء دخول هذا القانون حيز النفاذ، مؤكّدين ثقتهم في مجلس نواب الشعب ، للقيام بما يلزم من اجل الحث على تسريع إجراءات التطبيق. وجدّدوا التعبير عن شكرهم للمجلس لما قام به من جهد لتمرير هذه المبادرة التشريعية.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لمطالب هؤلاء الشبان، مبرزا الأهمية التي تكتسيها مبادرة القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي .وأشار من جهة أخرى الى الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما تقتضيه المرحلة من ضرورة تضافر الجهود والإسهام في دفع عملية التنمية بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا في المقابل الى الاستعداد للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وبذل ما يمكن من جهد من أجل تسريع تنفيذ هذا القانون .من جهتها عبّرت السيدة جميلة كسيكسي عن مساندتها لمطالب العاطلين عن العمل الذين تمكنوا بفضل نضالهم من الوصول الى سن هذا القانون الذي يتماشى مع ما نادت به الثورة من حق في الكرامة والتشغيل.وتقدّم السيد بلقاسم حسن الرئيس السابق للجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بعبارات الطمأنة لممثلي المعطلين عن العمل، مبرزا حرصه ومتابعته الشخصية لهذا الملف، ومؤكّدا استعداد الحكومة وقناعتها للقيام بما يلزم من إجراءات لتفعيل هذا القانون.