المنتخب الوطني للأصاغر: تونس تواجه السعودية وديا

باب نات -

ينطلق المنتخب الوطني للأصاغر اليوم الأحد في تربص اعدادي جديد من 29 الى 11 ديسمبر 2020 استعدادا للدورة الترشيحية لكأس افريقيا 2021 والتي ستقام بالجزائر من 15 الى 25 جانفي المقبل.وسيسافر أبناء المدرب ناجح التومي يوم الثلاثاء 1 ديسمبر الى السعودية لاجراء مبارتين وديتين ضد المنتخب السعودي أصاغر.وستكون المباراة الودية الأولى يوم 6 دسيمبر 2020 أما المباراة الثانية فهي يوم 9 ديسمبر القادم بمدينة الطائف.- النجم الرياضي الساحلي: فرج بن نجيمة- ادم احمد- راقي عواني- صالح برهومي- محمد أمين الناوي- الترجي الرياضي التونسي: غسان معتوقي- ياسين الماجري- أمان الله مميش - راني حمدوش- كمال بن سالم- النادي الإفريقي: فراس مهدواني- وسيم مغزاوي- يوسف سنانة - صالح العياري- النادي الرياضي الصفاقسي: خليل اللومي- محمد أمين بن علي- محمد امين جراد- محمد الطرابلسي- المستقبل الرياضي بالمرسى: محمد ناصر الطرابلسي- النادي الرياضي البنزرتي: محمد الأحمرالشبيبة الرياضية القيروانية: محمد أمين القلاعي- أيمن مامي.وستنطلق الحصة التدريبية الأولى اليوم الأحد 29 نوفمبر على الساعة الرابعة والنصف بالملعب الفرعي برادس.