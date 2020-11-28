مخلوف: مخبر تونسي اخترع دواء لكورونا

باب نات -

اتهم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلته في البرلمان اليوم السبت 29 نوفمبر 2020 اتحاد الشغل وطرف سياسي بتاجيج الاضطرابات في المناطق الداخلية ".واتهم مخلوف النقابات بانها سبب إفلاس البلاد بسبب الإضرابات العشوائية متابعا " ادعوا انصار الائتلاف الى التشهير بالتحركات الاخيرة واية تحركات يشارك فيها الاتحاد".وطالب مخلوف انصاره بفضح كل من ينتمي للمنظومة التي تفتعل الأزمات وتؤجج الاحتجاجات مضيفا "نحن على علم بكل المؤامرات التي يحيكها اتحاد الشغل قصد اقصاء ائتلاف الكرامة".واضاف سيف الدين مخلوف ان "ائتلاف الكرامة لم يصوت على على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بسبب رفض الحكومة الاستجابة لأربعة مطالب أساسية لائتلاف الكرامة والمتمثلة في نشر القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة، فتح صندوق الكرامة، إعادة النظر في الاتفاقية المشبوهة مع اتحاد الشغل الخاصة بعمال الحضائر وبسبب عدم توفير حماية أمنية للنائب أحمد موحه.من جانب اخر افاد مخلوف ان مختبرا صاعدا اكتشف علاجا لكورونا وهو عبارة عن دواء اثبت كفائته مضيفا " لو ان الدولة ووزارة الصحة تدعم مشروع الدواء سيشتريه العالم".ودان سيف الدين مخلوف تخصيص حوالي 0.5 من ميزانية 2021 للبحث العلمي معتبرا أن الثروة الحقيقية اليوم هي في الاختراعات و الاكتشافات العلمية و ان تونس تزخر بالكفاءات التي تمثل ثروة كبيرة ان وفرت لها الدولة الامكانيات المادية .