   Oulaya - صالحة  

في لقائه بالمشيشي... رئيس الجمهورية يدعو إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 18:16 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الأربعاء 25 نوفمبر 2020 في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام مشيشي .

وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, الأوضاع العامة بالبلاد خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية في ظل بعض التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات.


وأكد رئيس الدولة على وجوب الحرص على توفير المواد الضرورية للتونسيين والتونسيات في مختلف مناطق الجمهورية، داعيا إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والأساسية للمواطنين.

ومن جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، بعيدا عن الانقسامات، داعيا إلى وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215722

Observo  (United States)  |Mercredi 25 Novembre 2020 à 18h 56m |           
Le commandant suprême de l’armée et premier responsable de la sécurité nationale ne fait pas appel à l’application de la loi, ils donne l'ordre d'appliquer la loi. Quel dommage de voir des hauts responsables si hésitants à faire respecter l'ordre.



En continu

Toutes les news

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 10 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
14°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1320°-1421°-1522°-1517°-13
  • Avoirs en devises
    21499,8

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25247 DT        1$ =2,74122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   273,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة