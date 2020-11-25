المكي... لا لإسقاط الدولة

طالب القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك المسؤولين السابقين في الدولة الى اتخاذ موقف صريح من الفوضى والاحتجاجات التي تتحدى الدولة وتريد اضعافها.
وقال المكي "أدعو كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب في العهدة السابقة والوزراء وكتاب الدولة السابقين والاطارات الادارية والعسكرية والامنية والقضاة وغيرهم من الاطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا بصوت عال عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد و التي تضعف الدولة".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" لا لإسقاط الدولة
وقال المكي "أدعو كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب في العهدة السابقة والوزراء وكتاب الدولة السابقين والاطارات الادارية والعسكرية والامنية والقضاة وغيرهم من الاطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا بصوت عال عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد و التي تضعف الدولة".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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