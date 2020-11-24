تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين تونس وكندا محور لقاء المشيشي بسفير كندا بتونس

باب نات -

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر بقصر الحكومة بالقصبة مع السفير الكندي بتونس باتريس كوزينو.وأعرب رئيس الحكومة هشام مشيشي عن شكره لكندا التي تُعتبر وجهة محبّذة للطلبة التونسيين إضافة إلى دعمها لبلدنا في مجالات عدّة جرّاء الوضع الوبائي والمتمثّل في دعم مادّي بقيمة 500 ألف دولار لمجابهة الأزمة الصحية العالمية.وتناولت المقابلة مساهمة كندا في البرنامج الأممي "كوفاكس" الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية، وسعيها لدعم تونس للاستفادة من هذه التجربة الأمميّة.وبحث اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، كما عبّر السفير الكندي عن وقوف بلاده إلى جانب تونس في مسألة استرجاع الأموال المنهوبة.الجمهورية التونسية