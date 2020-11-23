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العلوي: اسحب دعمي لهذه الحكومة أنها لا تصلح ولا تصلح وستجرنا الى الهاوية

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 21:41 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يسحب صوته وثقته من حكومة هشام المشيشي.
وأضاف العلوي " هذه الحكومة لا تصلح ولا تصلح وستجرنا الى الهاوية".

وكتب العلوي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:


" هذه الحكومة كنت قد منحتها صوتي من باب حسن الظّنّ وحسن النّوايا ...
اليوم أسحب منها صوتي ودعمي بأيّ شكل من الأشكال.
هذه حكومة لا تَصلُح ولا تُصْلَح ولو على عشرين عاما، لأنّها فاقدة للكفاءة وللبوصلة وللإرادة ولأيّ منطق أو منهج من مناهج تسيير الدّول.
ما يحدث اليوم هو انجراف بشكل فوضويّ وجنونيّ نحو هاوية اللاّدولة واللاّقانون.
أصدّق كلّ شيء، إلاّ أن تكون لدينا حكومة!"





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