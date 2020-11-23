العلوي: اسحب دعمي لهذه الحكومة أنها لا تصلح ولا تصلح وستجرنا الى الهاوية

باب نات - قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يسحب صوته وثقته من حكومة هشام المشيشي.
وأضاف العلوي " هذه الحكومة لا تصلح ولا تصلح وستجرنا الى الهاوية".
وكتب العلوي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
" هذه الحكومة كنت قد منحتها صوتي من باب حسن الظّنّ وحسن النّوايا ...
وأضاف العلوي " هذه الحكومة لا تصلح ولا تصلح وستجرنا الى الهاوية".
وكتب العلوي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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