سوسة: حجز قطع غيار مهربة بقيمة بلغت 440 ألف دينار

باب نات - قامت دورية أولى تابعة لفرقة الحرس الديواني بسوسة بمداهمة مخزن بجهة مساكن فيما استهدفت دورية ثانية مخزنا بجهة زاوية سوسة، و بتفتيش المخزنين المذكورين تم العثور على كمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية pieces motocycle مهربة و تحمل علامات صنع مقلدة.



ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وتأمين المحجوز لدى قابض الديوانة بالجهة و قد بلغت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة 440 ألف دينارا.



