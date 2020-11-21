   Om Kalthoum - ذكريات  

في العوينة القبض على مصنف خطير محل 6 مناشير تفتيش في قضايا محاولة قتل وبراكاجات

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 13:03 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية البحيرة و اعوان مركز الامن الوطني بالعوينة ليلة أمس من القاء القبض بجهة حي الطيب المهيري بالعوينة على نفر مصنف خطير مفتش عنه محل 6 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل تورطه في قضايا محاولة قتل وبراكاجات وسرقات.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

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