في العوينة القبض على مصنف خطير محل 6 مناشير تفتيش في قضايا محاولة قتل وبراكاجات

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية البحيرة و اعوان مركز الامن الوطني بالعوينة ليلة أمس من القاء القبض بجهة حي الطيب المهيري بالعوينة على نفر مصنف خطير مفتش عنه محل 6 مناشير تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وجهات قضائية من اجل تورطه في قضايا محاولة قتل وبراكاجات وسرقات.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.
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