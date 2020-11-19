ملف حاويات النفايات الايطالية: الفخفاخ يردّ على الوافي و العماري

نشر رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' نفى من خلاله وجود أي علاقة له أو للـ''شركة التي كان يمتلك أسهما فيها'' بملف ما يعرف بـ''نفايات إيطاليا''.وأكّد الفخفاح أنّه ''سيحافظ بحقّه في تتبّع كل من تورّط في القذف وترويج الأخبار الزائفة، قضائيا''، وفق نصّ البيان.يذكر ان الاعلامي بقناة التاسعة لطفي العماري اكد بان ابن عم وزير البيئة الحالي هو صاحب الشركة الموردة للفضلات من ايطاليا ويرتبط بعلاقات شراكة مع الفخفاخ.يذكر أنّ قضيّة حاويات النفايات الايطالية، ظهرت للعلن بعد عرض تقرير تلفزي استقصائي عن الموضوع مساء الاثنين 2 نوفمبر 2020.وأكّدت وزارة البيئة، اثر ذلك، أنّها لم تقدم قطعا بإسناد أيّ ترخيص للشركة، التّي قامت بتوريد النفايات من ايطاليا وأنّ الشركة المذكورة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف اجراءاتها، وخاصّة، فيما يتعلّق بإجراءات التوريد المحدّدة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيّات الدوليّة وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني.وقام رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إثر ذلك بإعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فيصل بالضيافي .