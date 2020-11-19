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سيغما كونساي: قيس سعيّد والدستوري الحر في صدارة نوايا التصويت

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 08:29 قراءة: 0 د, 44 ث
تصدّر رئيس الجمهورية قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ55.3 بالمائة، فيما صعدت رئيسة الحزب الحر الدستور الحر عبير موسي للمركز الثاني بـ11.5، يليها النائب صافي سعيد بـ9.9 بالمائة.

وحلّ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي رابعا بنوايا تصويت بـ9.7 بالمائة، فيما كانت المرتبة الخامسة من نصيب الرئيس السابق المنصف المرزوقي بـ2.0 بالمائة.



تقدّم للحزب الدستوري الحر

كما كشف سبر آراء نوايا التصويت عن تقدّم الحزب الدستوري الحر في الإنتخابات التشريعية بـ35,4 بالمائة، محقّقا تقدّما بتسع نقاط مقارنة بسبر الآراء السابق (26,5 بالمائة).

وسجّلت حركة النهضة حسب سبر آراء نوايا التصويت المشار إليه تراجعا إلى مستوى 17 بالمائة.

واحتّل حزب قلب تونس 9,5 نقاط فائتلاف الكرامة بـ8,8 بالمائة، ثم التيار الديمقراطي 5,9 بالمائة، فيما سجّل حزب الصافي سعيد ( لم يؤسس بعد) 3,7 بالمائة.

وبلغ العزوف عن التصويت في التشريعية 74,4، أي لم يعبّر عن نيتهم في التصويت خلال التشريعية القادمة إلاّ الربع( 25,6).

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215303

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 10h 47m |           
الحاصيلو .. جريدة المغرب وكان جاء بن علي حي راهي بدات تسوقلو من توّا على أساس باش يرجع ويشارك ويجي هو الأوّل !!! شفتوا النفايات ؟ طلعت نفايات إيطاليا ما تجي حتّى شيء قدّامها.

Sayada  (France)  |Jeudi 19 Novembre 2020 à 09h 27m |           



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