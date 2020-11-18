رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي يوم غد

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 19:21 قراءة: 0 د, 15 ث
يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ا الأمين العام للأتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك.

وسيدور اللقاء وفق نفس التدوينة حول الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بسبب الأزمة السياسية وازمة الكوفيد وحول القضايا الإقليمية والدولية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215296

Cartaginois2011  ()  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 20h 18m |           
ما دخل الاتحاد في هذه المسائل؟على رئاسة الجمهورية توضيح هذا الامر،والسهر على ان يؤدّي كلّ مهامه،دون المساس بدور غيره



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