رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي يوم غد

يستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ا الأمين العام للأتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، حسب ما ورد في تدوينة نشرت على الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك.



وسيدور اللقاء وفق نفس التدوينة حول الوضع الصعب الذي تمر به البلاد بسبب الأزمة السياسية وازمة الكوفيد وحول القضايا الإقليمية والدولية.



