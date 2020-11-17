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انطلاق مشروع التعاون التونسي الألماني لتحديث منظومة التكوين والتقييم بالوظيفة العمومية

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 21:41 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - استقبلت حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر بروغل مرفوقا بوفد عن الوكالة الألمانية للتعاون الفني.

وتناول اللقاء وفق بلاغ وزارة الوظيفة العمومية برامج التعاون القائمة بين تونس وألمانيا في مجال تحديث الإدارة العمومية والوظيفة العمومية والتكوين.
وأكدت الوزيرة على أهمية وعمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين.


وأشاد السفير الألماني من جهته بالمستوى المرموق الذي بلغه التعاون التونسي الألماني معربا استعداد بلاده لتكثيف التعاون في المجالات التي تعزز روابط الصداقة العريقة بين البلدين.

ثم توليا الإشراف على أول اجتماع للجنة قيادة مشروع التعاون الثنائي لتحديث منظومة التكوين والتقييم بالوظيفة العمومية والإعلان الرسمي عن انطلاق المشروع الذي سيمتد على فترة 3 سنوات 2020-2023. كما أكدا على دعمهما لمكونات هذا المشروع والمتمثلة أساسا في إرساء منظومات الجودة والإشهاد على مستوى مؤسسات تكوين الموظفين العموميين وتطوير منظومة تقييم أعوان الوظيفة العمومية.
كما دعت الوزيرة إلى توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف المشروع مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بهدف ضمان استدامته ونجاعته.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215239

Slimene  (France)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 23h 26m |           
@ Falfoul.فرنسا وألمانيا متحدين إقتصاديا وسياسيا في سوق أوروبي ولا وجود حدود في ما بينهم.ألمانيا لا تقوم بشيء لا يرضي فرنسا .زد على ذالك في حال وقوع أزمة بين تونس وفرنسا فإن ألمانيا ستكون مع فرنسا وستساندها.فرنسا وألمانيا الآن نفس البلد.

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 23h 00m |           
التوازن مع ألمانيا قد يحدث تغييرا... ابعدو على فرنسا تربحو...



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