تصدى للأعوان بسيف .... المكنى "مسمار "في قبضة اعوان المرسى

باب نات -

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الشرقية و أثر نصبهم لكمين محكم من إلقاء القبض على عنصر اجرامي معروف بكنية "مسمار" صادرة في شأنه 9 مناشير تفتيش لوحدات أمنية و جهات قضائية من أجل ترويج المخدرات و السلب و التحيل كما كشفت الابحاث معه انه محل تتبع عدلي لدى مركز الامن الوطني بالمرسى من أجل السرقة الموصوفة .هذا وحاول المتهم الهروب حيث تصدى للأعوان الامن بسيف لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.