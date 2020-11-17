تصدى للأعوان بسيف .... المكنى "مسمار "في قبضة اعوان المرسى

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 09:53 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الشرقية و أثر نصبهم لكمين محكم من إلقاء القبض على عنصر اجرامي معروف بكنية "مسمار" صادرة في شأنه 9 مناشير تفتيش لوحدات أمنية و جهات قضائية من أجل ترويج المخدرات و السلب و التحيل كما كشفت الابحاث معه انه محل تتبع عدلي لدى مركز الامن الوطني بالمرسى من أجل السرقة الموصوفة .

هذا وحاول المتهم الهروب حيث تصدى للأعوان الامن بسيف لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وايقافه.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

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