وزير الاقتصاد وسفير المجر، يؤكدان على توفر فرص واعدة الشراكة بين البلدين

باب نات -

مثل التعاون الاقتصادي بين تونس والمجر والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي ب Marton KAROLYI، سفير المجر بتونس.وأكد على الكعلي بالمناسبة، حرص الحكومة التونسية على توسيع تعاونها نحو بلدان أوروبا الوسطى لاسيما المجر باعتبار ما تزخر به من إمكانيات وفرص لتعزيز التبادل والاستثمار، مشيرا إلى أهمية تكثيف اللقاءات على المستوى الرسمي وبين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين للتعرف عن كثب على الفرص الواعدة واستغلالها خدمة للمصلحة المشتركة.من جانبه أعرب Marton KAROLYI، عن حرص حكومة بلاده للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والمالي إلى مراتب أفضل مما هي عليه في الوقت الراهن، مشيرا إلى المجالات التي يمكن أن توفر أرضية ملائمة لشراكة مثمرة بين البلدين، من ذلك مجال التصرف في المياه والمجال الرقمي وكذلك المجال الصحي والتنمية الريفية في المناطق الداخلية وخاصة منها بالجنوب من خلال بعث مشاريع تثمن مخزون هذه الجهات وثرواتها الطبيعية.