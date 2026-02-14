Babnet   Latest update 18:31 Tunis

رابطة ابطال افريقيا: تاهل الهلال السوداني و صانداونز الى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69909ebb7eb4f4.02003438_lkpjeoimqhfgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 17:09 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تاهل كل من الهلال السوداني و ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي مساء اليوم السبت الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم حيث فاز الهلال على ضيفه سانت ليبوب الكونغولي بنتيجة 1-صفر فيما تفوق ماميلودي على مولدية الجزائر بثنائية نظيفة.

وعقب هذه الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات, تصدر الهلال السوداني المجموعة الثالثة ب (11 نقطة) وجاء ماميلودي صن داونز في المركز الثاني ب(9 نقاط), وضمن كلاهما الترشح الى ربع النهائي للمسابقة القارية.

وغادر كل من مولودية الجزائر (7 نقاط) وسانت إيلوا لوبوبو (5 نقاط) المنافسة مبكرا.
