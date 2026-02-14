رابطة ابطال افريقيا: تاهل الهلال السوداني و صانداونز الى ربع النهائي

تاهل كل من الهلال السوداني و ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي مساء اليوم السبت الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم حيث فاز الهلال على ضيفه سانت ليبوب الكونغولي بنتيجة 1-صفر فيما تفوق ماميلودي على مولدية الجزائر بثنائية نظيفة.وعقب هذه الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات, تصدر الهلال السوداني المجموعة الثالثة ب (11 نقطة) وجاء ماميلودي صن داونز في المركز الثاني ب(9 نقاط), وضمن كلاهما الترشح الى ربع النهائي للمسابقة القارية.وغادر كل من مولودية الجزائر (7 نقاط) وسانت إيلوا لوبوبو (5 نقاط) المنافسة مبكرا.