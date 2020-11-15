الاقتصاد التونسي يتراجع بنسبة 10 بالمائة بين سبتمبر 2019 و2020

باب نات -

تراجع الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة بلغت 6 في المائة مقارنةبالثلاثي الثالث من سنة 2019 .ومقارنة بالثلاثي الثاني من العام الجاري ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 19.8 في المائة.وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال التسع أشهر الأولى من هذه السنة تراجعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ... بحسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء