الاستعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، أبرز محاور لقاء النفطي بسفير الأردن بتونس

استقبل محمد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 11 نوفمبر 2020، ماهر الطراونة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس.وتمّ خلال اللّقاء الإشادة بالروابط التاريخية العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الشّقيقين، والحرص الدؤوب الذي يحدو تونس والمملكة الأردنية الهاشمية لمزيد تعزيز هذه العلاقات وإثرائها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة لاسيّما الاقتصادية والاستثمارية.وأكّد كاتب الدولة على أهمية الاستعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وتعزيز التّشاور لتطوير مختلف مجالات التعاون بين البلدين في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19.ومن جانبه، أعرب السّفير الأردني حرص المملكة على مزيد تعزيز العلاقات التونسية-الأردنية، مؤكّدا عزم سلطات بلاده الراسخ على تطوير مجالات التعاون وإثرائها خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين واعتماد صيغة التواصل الرقمي من أجل إنجاز الاستحقاقات الثنائية. كما شدّد على أهمية مواصلة إحكام التنسيق بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.