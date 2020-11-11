   Om Kalthoum - ليلة حب  

عبير تعلن نصب الخيام والاعتصام في شارع خير الدين باشا وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف أصقاع العالم

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 10:29 قراءة: 1 د, 6 ث
باب نات - عقدت الاربعاء 11 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ندوة صحفية اتهمت من خلالها الحكومة والدولة بالتخاذل ودعم التنظيمات المشبوهة بتبيض الأموال وتمويل الارهاب وتوفير الأرضية الملائمة لنشاط الضلاميين وصانعي الارهاب وفق تعبيرها.

كما اتهمت عبير موسي القضاء بالعجز عن التصدي لهذه التنظيمات المشبوهة وذلك اثر رفض القضاء للدعوى التي تقدّمت بها لايقاف نشاط الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في تونس.


وعلى ضوء رفض هذه الدعوى أعلنت عبير موسي عن نصب الخيام والدخول في اعتصام مفتوح في شارع خير الدين باشا في محيط مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وحذّرت من أنها لن تنصاع لمحاولات منع هذا الاعتصام بحجة فيروس كورونا مؤكّدة أن هذا الاعتصام سيتم حتى بدون خيام وفق تعبيرها.

كما أعلنت أن مناضلي حزبها والمنتمين له سيشنون وقفات احتجاجية في كافة أصقاع العالم حسب تعبيرها وذلك أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس للتنديد بهذا التنظيم.

وأعلنت أيضا أنها ستتصل بمنظمة اليونسكو وتقدّم شكاية للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في محاولة لايقاف الخطر الذي تمثّله حسب تقديرها المنظمات التي تحوم حولها شبها تمويل الارهاب.


وكانت المحكمة الابتدائية تونس 1 قررت أمس رفض الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس.

وصرحت موسي أوائل سبتمبر الماضي بان حزبها رفع قضية استعجاليه لايقاف انشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها انشطته "المشبوهة" بجامعة الزيتونة.



Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 214823

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 12h 18m |           
قرال احد المتتبعين للشأن التونسي ان هذه الايام ستدفع الدول التي تحارب الربيع العربي بمحاولات جديدة لبث الفوضى في البلاد وسمى هذه البلدان وهي فرنسا والايمارات وبالطبع بالاعتماد على عملائهم في تونس !!!
هل استيقض قيس من غيبوبته وفهم ما تخطط له فرنسا ؟؟؟
الله اعلم

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 11h 45m |           
كما قال عادل امام : ايتها الجماهير العريضة

Observateur  (Canada)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 11h 38m |           
عبير موسى ليست إلا مجرد خادمة لعيال زايد المكلفة بتنفيذ مؤامراتهم الدنيئة بمحاربة الإسلام لبقاءهم بالسلطة و هي تظهر ولاءها لهم بهذه الخزعبلات لكي يتواصل ضخ الأموال لها لا أكثر و لا أقل
جيعانة و تعدي فيها على دراوش زايد

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 11h 31m |           
ما أرخصها
قمة الشعبوية والانتهازية

Slimene  (France)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 11h 22m |           
@ Mandhouj.La Tunisie est devenue mondialement connue pour les exploits de ses terroristes islamistes et pas pour autre chose.Le premier combat de tout gouvernement est de lutter contre ce phénomène sinon une intervention militaire étrangère est à craindre,laquelle risque d’être suspendue à la prochaine prouesse d’un takfiriste made in Tunisia dans une ville occidentale.

Mandhouj  (France)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 11h 04m |           
يجب كنس كل هذا .... و نندفع لتنمية بلادنا و إستكمال مساراتنا العالقة .... و إذا الحكومة تترك هذا العبث ، سنخرج شريحة من الشعب تكنس كل هذا و بهدوء ... الشعب التونسي ليس شعب طحان ... خرج من القفص، لا ليعود.

Goldabdo  (South Africa)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 10h 49m |           
القذافي ما يضهر شيئ قدامها. قمة الشعبوية.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 11 Novembre 2020 à 10h 44m |           
قرال احد المتتبعين للشأن التونسي ان هذه الايام ستدفع الدول التي تحارب الربيع العربي بمحاولات جديدة لبث الفوضى في البلاد وسمى هذه البلدان وهي فرنسا والايمارات وبالطبع بالاعتماد على عملائهم في تونس !!!
هل استيقض قيس من غيبوبته وفهم ما تخطط له فرنسا ؟؟؟
الله اعلم



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