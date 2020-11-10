مستشفى شارل نيكول: إعطاء اشارة انطلاق خلية الاحاطة النفسية بمرضى كوفيد-19

باب نات -

تحول وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي مساء يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة حيث تولى إعطاء إشارة انطلاق استغلال المقر الجديد لخلية الإحاطة النفسية بمرضى كوفيد-19 وبمهنيي الصحة وذلك بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس السيد ايف سوتيران وعدد من الإطارات الصحية.ويشرف على هذه الخلية، التي تم تركيزها بدعم من منظمة الصحة العالمية بتونس وإدارة مستشفى شارل نيكول، مركز العمليات الصحية الإستراتيجية بوزارة الصحة مع فريق من المختصين في الطب النفسي والإحاطة النفسية، كما تقدّم هذه الخلية خدمات عن بعد لمرضى كوفيد ومهنيي الصحة.وقد ثمن الدكتور فوزي مهدي بالمناسبة جهود الفريق الطبي ومنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل لجهود وزارة الصحّة في مجابهة هذه الجائحة الصحية التي تسببت في تداعيات نفسية إلى جانب التداعيات الصحية والإجتماعية والاقتصادية داعيا الأطباء النفسانيين والأخصائيين النفسانيين إلى مزيد البذل لتقديم الإحاطة النفسية والمعنوية لمهنيي الصحة العاملين بأقسام كوفيد بالخصوص والمرضى.