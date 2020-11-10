عمليات مداهمة للحرس الديوان تؤدي إلى حجز بضائع مهربة بقيمة مليون دينار

باب نات -

على اثر عمل استعلامي لفرقة الحرس الديواني بسوسة يوم أمس الإثنين 9 نوفمبر 2020 مفاده وجود بضائع مهربة باحدى المخازن بالجهة، تم التحول الى المخزن المذكور وبتفتيشه تم العثور على كمية 4000 زوج أحذية سلامة مهنية و احذية رياضية حاملة لعلامات صنع لماركات عالمية معروفة لم يتم الإدلاء في شأنها بأية وثيقة قانونية.ووفق بلاغ للديوانة , تم استيفاء الإجراءات القانونية وتحرير محضر في الغرض و قدرت قيمة المحجوز الفعلي ب 800 الف دينار.وجاء في نفس البلاغ أن فرقة الحرس الديواني باريانة قامت بمداهمة احدى المخازن بالجهة حيث تم حجز كمية هامة من الملابس الجاهزة و الاحذية الرياضية وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 95650 دينار.ومن جهة أخرى، قامت فرقة الحرس الديواني بالقيروان باستهداف رتل من سيارات التهريب تمكنت على اثره من ضبط عدد 02 شاحنات خفيفة حيث باستعمال السلسلة المسمارية تم إيقافها وبتفتيشها تبين احتوائها على بضائع استهلاكية مختلفة (جوارب،فرشاة اسنان،بطاريات جافة، قهوة، ...).تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 181 ألف دينار.