رئيس الحكومة يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة , جدّد رئيس الحكومة إدانته المطلقة للعملية الارهابية التي جدت بمدينة نيس الفرنسية واستعداد تونس للتعاون والتنسيق الثنائي مع فرنسا في مجال مكافحة الارهاب والمتابعة القضائية لكل المتورطين في مثل هذه الأفعال، مؤكذا في ذات السياق التزام تونس بالتنسيق حسب المعاهدات المبرمة بين البلدين بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية.من جانبه نقل وزير الذاخلية الفرنسي تقدير السلطات الفرنسية لتضامن تونس مع فرنسا على اثر العمليات الارهابية التي جدت في فرنسا مثمنا التعاون التونسي مع بلاده في مجال مكافحة الارهاب الذي ضرب في فرنسا كما في تونس، داعيا في الآن ذاته إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك للحد من هذه الظاهرة وإيجاد حلول كفيلة بمعالجة أسبابها الحقيقية.وفي وقت سابق الجمعة، بدأ جيرالد دارمانان، زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين، لمناقشة موضوع الإرهاب.وفي 29 أكتوبر الماضي، أسفرت واقعة طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم.وبحسب السلطات الفرنسية، فإن المشتبه الأول في الهجوم على الكنيسة شاب تونسي يدعى إبراهيم العويساوي (21 عاما)، وصل فرنسا قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.