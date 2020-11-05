المستشفى الجهوي بقابس يتسلّم 10 أجهزة تنفس هدية من مؤسسة بوشماوي الخيرية

باب نات -

تسلّم الخميس 5 نوفمبر، المستشفى الجهوي بقابس 10 أجهزة تنفس كهدية من مؤسية هادي بوشماوي الخيرية لوحدة العناية المركزة وجناح الانعاش بالمستشفى.وأشارت الجمعية الي أن المستشفى سيتسلم جهازي تنفس آخرين خلال الأسابيع القادمة موضحة أن هذه الأجهزة صُنعَت بألمانيا وتَطلَّبَ وصولها الى تونس مجهودات جبّارة في ظِلِّ الظروف الحالية والطلبات الكبيرة والمتعدّدة على هذه الاجهزة على مستوى السوق العالمية.وذكّرت الجمعية في بيانها أنها وفي اطار حملة التوقي من فيروس كورونا قامت بالتبرع لفائدة المستشفى الجهوي بقابس بعدّة تجهيزات وتتمثّل في:- سيارة إسعاف مجهزة (فئة أ)- "وحدة نظام للموجات فوق الصوتية المرتكز على الذكاء الاصطناعي"، مخصصة لقسمي الإنعاش والأشعة. وهذه المنظومة المصنعة من طرف " شركة جنرال الكتريك" مجهزة بتقنيات التصوير فوق الصوتي المؤهل للاستكشافات الباطنية كالمعدة والأمعاء والأوعية الدموية وكل ما يتعلق بأمراض الرحم والتوليد والأطفال والمسالك البولية والأنسجة عبر الجمجمة والقلب والأعضاء الرخوة (Echographe LOGIQ E10)- أربعة عشر (14) سرير للإسعافات المركزة والإنعاش.- جهاز لقياس غازات الدم الشرياني (Appareil de gaz du sang)- جهاز ترشيح الدم (Appareil d’hémofiltration) و المعروف باسم « Prismaflex »- آلتين (2) لتطهير مختلف الأدوات الطبية مع مواد التطهير، مخصصة لمستوصفات ولاية قابس وقد تسلمتها إدارة الصحة الوقائية