يُعرّفمفهومباعتباره عدم الحصول أو عدم القدرة على الوصول إلىوالمناسبة لها، إضافة إلى، و، و، والخاصة بها.ويمسّالفئات الأكثر هشاشة، ومن بينهن، إذ يعملن في، فضلًا عنالذين لا يعترفون إلا بما تنتجه أيديهن، دون اعتبار لوضعهن الصحي وسلامتهن الجسدية.واحدة من بين ما يزيد عنيعملن في القطاع الفلاحي في تونس. تخرج كل صباح مع عشرات النساء متراصات في شاحنة تقلّهن إلى الأراضي الفلاحية لجني الزيتون بمعتمديةمن ولاية، حيث يعملن لساعات طويلة.تعودت ندى، وهي في عقدها الرابع، على هذا الروتين اليومي منذ سن. غير أن معاناتها تتضاعف مع حلول، إذ تشعر بعدم الراحة النفسية والخجل والإحساس بالعار، بسبب، و، ووتقول ندى إنها تضطر في كل مرة إلىلعدم قدرتها على شراء، وتبقى بها ليوم عمل كامل، ما تسبب لها فيفي المناطق الحساسة.أظهرتأن نحوفي العالم يعانين من فقر الدورة الشهرية، من بينهنوفي تونس، بيّنت دراسة حديثة لجمعيةأنيعانين من صعوبة في الوصول إلىويؤدي هذا العجز إلى لجوء بعض النساء إلى، ما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات، وقد أفادت عاملات فلاحيات باستعمالفي جولة ميدانية شملتبتونس العاصمة، تبيّن أنيتراوح بينحسب النوعية والمنشأ، ويرتفع السعر بالنسبة لـ، ما يجعل الوصول إليها، وعلى رأسها العاملات الفلاحيات.وفي هذا السياق، أكدت، مؤسسة أول نقابة أساسية للعاملات الفلاحيات، أن النساء يفضّلنبدلًا من أنفسهن، بسببوعدم توفرفي أماكن العمل، ما يضطرهن إلى، وهو ما يتسبب فيكما أفادت عاملات فلاحيات بتضامنهن فيما بينهن عند غياب الفوط الصحية، خصوصًا عندما يأتي، في ظل استحالة التوقف عن العمل حتى لا يخسرنأشارت منيرة بن صالح إلى أن، ولا يراعي أرباب العمل أي وضع صحي. وتضطر بعض النساء عند حلول الدورة الشهرية إلىللحد من التسرب، والاختباءمستعينات بزميلاتهن.وأكدت ندى أنيزيد منوقد يطيل مدتها إلى، بدل المدة العادية التي تتراوح بينأكدتأن فقر الدورة الشهرية لا يزال من، داعية إلىبصحة النساء الجنسية والإنجابية، وإيجادللفئات الهشة.وأوضحت أنيجب أن يتمللحفاظ على النظافة وتجنب التعفنات. وحذّرت من استعماللما تسببه منوفي المقابل، اعتبرت أنتمثل، إذ تُستعمل، وتحمل بعدًاعبر تقليصفي هذا الإطار، أطلقت جمعيةمشروعفي تونس، الذي يتبنىمن خلالوتوزيعها على الفتيات، إلى جانبحول الدورة الشهرية.