ائتلاف الكرامة يندد بتحويل البرلمان الى محكمة تفتيش على التدوينات خدمة لموسي

باب نات - ندد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بما وصفها محاولات مكتب البرلمان للتحول الى محكمة تفتيش خدمة لرئيسة الحزب الدستوري عبير موسي.
وقال العلوي ان مكتب البرلمان يتخذ من تدوينات مفبركة وسيلة لادانة ائتلاف الكرامة ورئيس كتلته سيف الدين مخلوف.
وكان مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه المنعقد مساء امس الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
كما اتهم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك النواب مبروك كورشيد وسامية عبو وخالد الكريشي وحافظ الزواري وذلك بمحاولة تغيير جدول الأعمال من النظر في مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي التي طلبت التدقيق في ادعاءات عبير موسي الى المطالبة بإصدار بيان تنديد ضده.
واكد مخلوف ان هؤلاء النواب يستغلون غياب رئيس البرلمان ونائبته للانحراف بالمجلس".
وقال مخلوف " نواب يتمترسون لإسناد من كانت ترفع بهم وبنا تقارير الوشاية والخزي اليومية لأسيادها الفاسدين".
وقال العلوي ان مكتب البرلمان يتخذ من تدوينات مفبركة وسيلة لادانة ائتلاف الكرامة ورئيس كتلته سيف الدين مخلوف.
وكان مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه المنعقد مساء امس الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
كما اتهم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك النواب مبروك كورشيد وسامية عبو وخالد الكريشي وحافظ الزواري وذلك بمحاولة تغيير جدول الأعمال من النظر في مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي التي طلبت التدقيق في ادعاءات عبير موسي الى المطالبة بإصدار بيان تنديد ضده.
واكد مخلوف ان هؤلاء النواب يستغلون غياب رئيس البرلمان ونائبته للانحراف بالمجلس".
وقال مخلوف " نواب يتمترسون لإسناد من كانت ترفع بهم وبنا تقارير الوشاية والخزي اليومية لأسيادها الفاسدين".
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