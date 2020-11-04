نبيل القروي: سامية عبّو تكذب ياسر ونهار كل يتّهمو فينا بالفساد وأنا عمري ما تعاملت مع الدولة

باب نات -

انتقد الاربعاء 4 نوفمبر، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، الاتهامات المتكرّرة له بالفساد من بعض الشخصيات السياسية على غرار القيادية بحزب التيار الديمقراطي سامية عبو.وفي حواره على القناة الوطنية، قال القروي في ردّه على اتهامات سامية عبو بأنه سرق أموال الدولة وتحصل على قروض دون ضمانات "سامية عبّو تكذب ياسر".وتابع قائلا "اتهمات سامية عبو لا أساس لها، وهي تكذب وتكرّر الأكاذيب في كل مرّة دون أن تقدّم أي اثباتات على ذلك" وأضاف في نفس السياق "انا نقلّها كان عندك الاثباتات مرحبا".وأكّد القروي أنه لم يتعامل يوما مع الدولة حتى يتم اتهامه بالفساد وبسرقة أموال الدولة مشيرا إلى أن تعامله مع الدولة يقتصر على دفع الضرائب وأنه اضطر في بعض الحالات إلى التأخّر عن الدفع في الآجال بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.