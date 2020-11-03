الجرندي يستقبل سفير البرتغال بتونس

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 03 نوفمبر 2020، José Frederic LUDOVICE، سفير البرتغال بتونس وذلك في إطار زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.ونوّه عثمان الجرندي، خلال هذا اللّقاء، بالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التونسية البرتغالية وبالجهود المثمرة للسفير البرتغالي، طيلة فترة عمله، في تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين لمزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا وإعادة النظر في آليات ومجالات التعاون لاسيما في فترة ما بعد جائحة الكوفيد-19.كما شدّد وزير الخارجية، بهذه المناسبة، على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق مع البرتغال وباقي الدول الأوروبية الأخرى حول التوصل إلى التسوية السياسة السلمية الدائمة والشاملة للأزمة الليبية، وتضافر الجهود الدولية للمحافظة عل الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بأكملها.ومن جانبه، أعرب السفير عن عميق شكره وامتنانه للسلطات والهياكل التونسية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال فترة أدائه لمهامه بتونس، مؤكّدا على عزم الجانب البرتغالي على مزيد دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، على المستوى الثنائي والمتوسطي.