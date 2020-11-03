سفير تونس السابق بالأمم المتحدة يعتزم مقاضاة نادية عكاشة

أكّد سفير تونس السابق بالأمم المتحدة قيس القبطني في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 إعتزامه رفع قضية ضدّ نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومن يثبت البحث تورطه في عملية التشويه الممنهج واستعمال وسائل الدولة للمس من نزاهته، حسب تعبيره .
ونفى قيس القبطني ما يتم ترويجه حول وجود إشكال مع أعضاء البعثة، واصفا هذه التصريحات بالـ''مضحكة والسخيفة'' ومؤكدا على العلاقة المميزة التي تجمعه بكامل فريق البعثة بنيويورك.
وأشار إلى أن ما تحدثت عنه نادية عكاشة بخصوص ''تصرف غير مبرر في ميزانية البعثة وتوزيع الهدايا'' هو محض افتراء .
يذكر أنه تم تداول عبر موقع ”فيسبوك“ تسريبا صوتيا مدته دقيقة واحدة، منسوبا لنادية عكاشة، طلبت فيه من مدون ”فضح“ سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة قيس القبطني، بعد تصريحه بأنه ”لم يعد يثق في قيس سعيد“.
وتطرق الصحفي زياد الهاني لفضيحة التسجيل المسرب لنادية عكاشة وكتب في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” “صمت الرئيس لحد الآن على فضيحة التسجيل المسرب لرئيسة ديوانه، يجعله في وضع قانوني وأخلاقي صعب، وهو الذي بنى رصيده الشخصي على الإلتزام الأخلاقي. وعليه أن يحسم أمره بين أن يكون رئيسا للدولة حافظا لقيم الجمهورية، أو مجرد متهافت على السلطة كغيره من الصعاليك المتهافتين على نهش لحم بلادنا!؟”.
يذكر أن قيس القبطني سفير تونس بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك المقال أكد في تصريح أدلى به لإذاعة “موزاييك” الاربعاء 9 سبتمبر 2020 بتوصله بطريقة غير رسمية بقرار استدعائه إلى تونس وإنهاء مهامه كسفير لتونس بالأمم المتحدة مشيرا إلى أنه يجهل أسباب ودوافع هذا القرار.
ونفى قيس القبطني ما يتم ترويجه حول وجود إشكال مع أعضاء البعثة، واصفا هذه التصريحات بالـ''مضحكة والسخيفة'' ومؤكدا على العلاقة المميزة التي تجمعه بكامل فريق البعثة بنيويورك.
وأشار إلى أن ما تحدثت عنه نادية عكاشة بخصوص ''تصرف غير مبرر في ميزانية البعثة وتوزيع الهدايا'' هو محض افتراء .
يذكر أنه تم تداول عبر موقع ”فيسبوك“ تسريبا صوتيا مدته دقيقة واحدة، منسوبا لنادية عكاشة، طلبت فيه من مدون ”فضح“ سفير تونس السابق لدى الأمم المتحدة قيس القبطني، بعد تصريحه بأنه ”لم يعد يثق في قيس سعيد“.
وتطرق الصحفي زياد الهاني لفضيحة التسجيل المسرب لنادية عكاشة وكتب في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” “صمت الرئيس لحد الآن على فضيحة التسجيل المسرب لرئيسة ديوانه، يجعله في وضع قانوني وأخلاقي صعب، وهو الذي بنى رصيده الشخصي على الإلتزام الأخلاقي. وعليه أن يحسم أمره بين أن يكون رئيسا للدولة حافظا لقيم الجمهورية، أو مجرد متهافت على السلطة كغيره من الصعاليك المتهافتين على نهش لحم بلادنا!؟”.
يذكر أن قيس القبطني سفير تونس بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك المقال أكد في تصريح أدلى به لإذاعة “موزاييك” الاربعاء 9 سبتمبر 2020 بتوصله بطريقة غير رسمية بقرار استدعائه إلى تونس وإنهاء مهامه كسفير لتونس بالأمم المتحدة مشيرا إلى أنه يجهل أسباب ودوافع هذا القرار.
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