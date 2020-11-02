باب نات - أكد الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة نسمة قبل يوم الحسم في الإنتخابات الامريكية ان الرئيس ترامب كان وفيا لوعوده الانتخابية خلال فترة رئاسته و نفذ حتى ما نرفضه نحن العرب مثلا مثل نقل السفارة الامريكية الى القدس كما حلب ماليا بعض دول الخليج مقابل حماية أنظمتها و فعّل التضييقات على المنتجات الفلاحية الأوروبية ،، لكن خصمه جون بايدن يتهمه بالفشل في مواجهة جائحة كورونا و بالتغطية على الدكتاتوريات العربية ، لكن بايدن ايضا ساند سابقا غزو العراق و افغانستان وهو يرفض سياسات الرئيس التركي اردوغان الذي تبدو علاقته بترامب جيدة .
بولبابه سالم لقناة نسمة: ترامب وفي لوعوده الانتخابية و بايدن تعهد برفع الغطاء عن الدكتاتوريات العربية
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