بولبابه سالم لقناة نسمة: ترامب وفي لوعوده الانتخابية و بايدن تعهد برفع الغطاء عن الدكتاتوريات العربية

باب نات -

أكد الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة نسمة قبل يوم الحسم في الإنتخابات الامريكية ان الرئيس ترامب كان وفيا لوعوده الانتخابية خلال فترة رئاسته و نفذ حتى ما نرفضه نحن العرب مثلا مثل نقل السفارة الامريكية الى القدس كما حلب ماليا بعض دول الخليج مقابل حماية أنظمتها و فعّل التضييقات على المنتجات الفلاحية الأوروبية ،، لكن خصمه جون بايدن يتهمه بالفشل في مواجهة جائحة كورونا و بالتغطية على الدكتاتوريات العربية ، لكن بايدن ايضا ساند سابقا غزو العراق و افغانستان وهو يرفض سياسات الرئيس التركي اردوغان الذي تبدو علاقته بترامب جيدة .