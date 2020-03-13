حمة الهمامي يطالب بسجن عصابات الاحتكار واجبار المصحات الخاصة على المساهمة في التوقي من كورونا مجّانا

Vendredi 13 Mars 2020
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باب نات - استنكر الجمعة 13 مارس، الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي ممارسات الاحتكار والترفيع في الأسعار واستغلال تداعيات ظهور فيروس كورونا لتحقيق الأرباح.
وخلال استضافته على أمواج شمس أف أم قال الهمامي مستنكرا "ألهذه الدرجة وصل الانحطاط واستغلال الكوارث ومصائب الناس لتحقيق الأرباح".
وطالب الهمامي الدولة بالضرب بقوّة على أيادي المحتكرين للتجهيزات الطبية والمواد الأساسية وغيرها مشدّدا على أن مكانهم السجن داعيا الي توفير وسائل الوقاية للمواطنين بصفة مجانية.
كما دعا حمة الهمامي الدولة إلى اجبار المصحات على الانخراط في التوقي من فيروس كورونا بتوفير التحاليل للمشتبة في اصابتهم بالفيروس بصفة مجانية وتخصيص فضاءات لهم داخل المصحات قائلا "ما ثمّاش ربح فلوس".
وفي سياق متصل طالب باتخاذ إجراءات للمواطنين والعملة وأصحاب المشاريع سواء في علاقة بالبنوك بتأجيل الاقتطاع من أجور أصحاب القروض أو تأجيل دفع الضرائب والتعويض للمتضرّرين الذين أجبروا على إيقاف نشاطهم.
وقال "مثلما تم التعويض للنزل يجب أن يتم التعويض للمتضررين الذين تعطّلت موارد رزقهم بسبب الإجراءات المتخذة للتوقي من فيروس كورونا".
باب نات - استنكر الجمعة 13 مارس، الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي ممارسات الاحتكار والترفيع في الأسعار واستغلال تداعيات ظهور فيروس كورونا لتحقيق الأرباح.
وخلال استضافته على أمواج شمس أف أم قال الهمامي مستنكرا "ألهذه الدرجة وصل الانحطاط واستغلال الكوارث ومصائب الناس لتحقيق الأرباح".
وطالب الهمامي الدولة بالضرب بقوّة على أيادي المحتكرين للتجهيزات الطبية والمواد الأساسية وغيرها مشدّدا على أن مكانهم السجن داعيا الي توفير وسائل الوقاية للمواطنين بصفة مجانية.
كما دعا حمة الهمامي الدولة إلى اجبار المصحات على الانخراط في التوقي من فيروس كورونا بتوفير التحاليل للمشتبة في اصابتهم بالفيروس بصفة مجانية وتخصيص فضاءات لهم داخل المصحات قائلا "ما ثمّاش ربح فلوس".
وفي سياق متصل طالب باتخاذ إجراءات للمواطنين والعملة وأصحاب المشاريع سواء في علاقة بالبنوك بتأجيل الاقتطاع من أجور أصحاب القروض أو تأجيل دفع الضرائب والتعويض للمتضرّرين الذين أجبروا على إيقاف نشاطهم.
وقال "مثلما تم التعويض للنزل يجب أن يتم التعويض للمتضررين الذين تعطّلت موارد رزقهم بسبب الإجراءات المتخذة للتوقي من فيروس كورونا".
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