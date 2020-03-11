الدكتور بالمستشفى العسكري ذاكر لهيذب يدعو لايقاف النقل العمومي في كامل البلاد

Mercredi 11 Mars 2020



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باب نات

- أكد الأربعاء 11 مارس، الدكتور المختص في جراحة القلب بالمستشفى العسكري ذاكر لهيذب، على ضرورة ايقاف النقل العمومي في كامل البلاد .ودعا ذاكر لهيذب لاستعمال السيارة الفردية أو الدراجة لكامل التنقلات كما دعا أيضا الي التوقف عن استعمال الخبز الغير مغلف.وتم اتهام ذاكر لهيذب بالتخويف والتهويل قبل ان يقوم بنشر فيديو حول الوضع في ايطاليا وعلق عليه قائلا "هذا الوضع في إيطاليا إلى كل من يتهمنا بتهويل الأمور، سنمر من مرحلة اغسل يديك إلى مرحلة شد دارك".