بلدية تونس ... قريبا تركيز وحدات صحية لغسل الايادي في شارع الحبيب بورقيبة وحملات تعقيم في المحلات التجارية الكبرى ومحطات الحافلات

Mercredi 11 Mars 2020
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وات - افاد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس عمر حلمي النيفر، اليوم الاربعاء، انه سيتم خلال الاسبوع الجاري تركيز وحدات صحية لغسل الايدي في شارع الحبيب بورقيبة، الى جانب القيام بداية من يوم غد الخميس بحملات تعقيم لعدة فضاءات عمومية ومساحات تجارية كبرى بالمدينة.
واوضح النيفر في تصريح ل(وات)، انه تم القيام بحملات تحسيسية بكافة الرياض البلدية وبتركيز السائل المطهر في عدد من الاماكن العمومية على غرار الادارات السريعة ومختلف الدوائر البلدية ومحطة تونس البحرية (تي جي ام) ومحطة الباساج والسوق المركزية بالعاصمة وسوق لافايات، معلنا مواصلة حملات التطهير في محطات الحافلات (الباساج والحبيب ثامر وبالتي جي ام ) و لمختلف مستودعات النظافة التابعة لها.
واضاف ان مصالح الشرطة البيئية لبلدية تونس وفي اطار الحملة الوقائية، انطلقت في القيام بزيارات تحسيسية للمحلات المفتوحة للعموم من مقاهي ومطاعم قصد حث المشغلين والعاملين و الحرفاء على ضرورة اتباع الاجرءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، والدعوة الى الاتصال بالرقم 190 في صورة الاشتباه في التعرض لاحد اعراض فيروس كورونا المستجد.
كما حثت بلدية تونس، في السياق ذاته، على ضرورة اخذ كل الاحتياطات اللازمة للافراد وفي المؤسسات العمومية والخاصة، داعية مختلف المقاهي والمطاعم ومختلف المحلات المفتوحة للعموم لاستعمال الاكواب ذات الاستعمال الوحيد (البلاستيكية )، وتكثيف وتوفير استعمال المواد المطهرة، وغسل الاواني بالماء الساخن، الى جانب استعمال السكر المعلب وتجنب استعمال الشيشة بالمحلات لتفادي انتقال العدوى.
من جهة اخرى، أعلنت بلدية تونس، في بلاغ صادر اليوم الاربعاء، انه وفي اطار الحفاظ على السلامة العامة بالمنطقة البلدية وضمن الاجراءات الوقائية الضامنة لحماية صحة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد ، تقرر تاجيل كل العروض الفنية التي كانت مبرمجة بالمسرح البلدي وبسائر الفضاءات والمؤسسات الثقافية البلدية.
ذكرى
وات - افاد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس عمر حلمي النيفر، اليوم الاربعاء، انه سيتم خلال الاسبوع الجاري تركيز وحدات صحية لغسل الايدي في شارع الحبيب بورقيبة، الى جانب القيام بداية من يوم غد الخميس بحملات تعقيم لعدة فضاءات عمومية ومساحات تجارية كبرى بالمدينة.
واوضح النيفر في تصريح ل(وات)، انه تم القيام بحملات تحسيسية بكافة الرياض البلدية وبتركيز السائل المطهر في عدد من الاماكن العمومية على غرار الادارات السريعة ومختلف الدوائر البلدية ومحطة تونس البحرية (تي جي ام) ومحطة الباساج والسوق المركزية بالعاصمة وسوق لافايات، معلنا مواصلة حملات التطهير في محطات الحافلات (الباساج والحبيب ثامر وبالتي جي ام ) و لمختلف مستودعات النظافة التابعة لها.
واضاف ان مصالح الشرطة البيئية لبلدية تونس وفي اطار الحملة الوقائية، انطلقت في القيام بزيارات تحسيسية للمحلات المفتوحة للعموم من مقاهي ومطاعم قصد حث المشغلين والعاملين و الحرفاء على ضرورة اتباع الاجرءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة، والدعوة الى الاتصال بالرقم 190 في صورة الاشتباه في التعرض لاحد اعراض فيروس كورونا المستجد.
كما حثت بلدية تونس، في السياق ذاته، على ضرورة اخذ كل الاحتياطات اللازمة للافراد وفي المؤسسات العمومية والخاصة، داعية مختلف المقاهي والمطاعم ومختلف المحلات المفتوحة للعموم لاستعمال الاكواب ذات الاستعمال الوحيد (البلاستيكية )، وتكثيف وتوفير استعمال المواد المطهرة، وغسل الاواني بالماء الساخن، الى جانب استعمال السكر المعلب وتجنب استعمال الشيشة بالمحلات لتفادي انتقال العدوى.
من جهة اخرى، أعلنت بلدية تونس، في بلاغ صادر اليوم الاربعاء، انه وفي اطار الحفاظ على السلامة العامة بالمنطقة البلدية وضمن الاجراءات الوقائية الضامنة لحماية صحة المواطنين من خطر فيروس كورونا المستجد ، تقرر تاجيل كل العروض الفنية التي كانت مبرمجة بالمسرح البلدي وبسائر الفضاءات والمؤسسات الثقافية البلدية.
ذكرى
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