في البرلمان: لحمت بين سالم الأبيض وعبد اللطيف العلوي

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - شهدت قبة البرلمان معركة كلامية حادة بين النائب عن حركة الشعب سالم الابيض والنائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على خلفية تدوينة وصف فيها العلوي "باريس بالعاصمة العاهرة".
وقال العلوي موجها كلامه للنائب سالم الابيض " من انت حتى تتحدث عن تدوينتي ليجيبه " بانه اساء لزميليه خالد الكريشي وسامية عبو في التدوينة بالفاظ غير اخلاقية".
وقد هدد سالم الابيض بمغادرة قبة البرلمان اذا لم يلتزم العلوي بالصمت في حين اكد الاخير انه تعرض لتهديدات بالقتل من قبل قيادات في التيار وحركة الشعب.
وحاولت رئيسة المجلس السيطرة على الوضع مهددة بتطبيق النظام الداخلي على عبد اللطيف العلوي.
باب نات - شهدت قبة البرلمان معركة كلامية حادة بين النائب عن حركة الشعب سالم الابيض والنائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على خلفية تدوينة وصف فيها العلوي "باريس بالعاصمة العاهرة".
وقال العلوي موجها كلامه للنائب سالم الابيض " من انت حتى تتحدث عن تدوينتي ليجيبه " بانه اساء لزميليه خالد الكريشي وسامية عبو في التدوينة بالفاظ غير اخلاقية".
وقد هدد سالم الابيض بمغادرة قبة البرلمان اذا لم يلتزم العلوي بالصمت في حين اكد الاخير انه تعرض لتهديدات بالقتل من قبل قيادات في التيار وحركة الشعب.
وحاولت رئيسة المجلس السيطرة على الوضع مهددة بتطبيق النظام الداخلي على عبد اللطيف العلوي.
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