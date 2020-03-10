   Farid - وحداني  

في البرلمان: لحمت بين سالم الأبيض وعبد اللطيف العلوي

Mardi 10 Mars 2020

Mardi 10 Mars 2020
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باب نات - شهدت قبة البرلمان معركة كلامية حادة بين النائب عن حركة الشعب سالم الابيض والنائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على خلفية تدوينة وصف فيها العلوي "باريس بالعاصمة العاهرة".
وقال العلوي موجها كلامه للنائب سالم الابيض " من انت حتى تتحدث عن تدوينتي ليجيبه " بانه اساء لزميليه خالد الكريشي وسامية عبو في التدوينة بالفاظ غير اخلاقية".
وقد هدد سالم الابيض بمغادرة قبة البرلمان اذا لم يلتزم العلوي بالصمت في حين اكد الاخير انه تعرض لتهديدات بالقتل من قبل قيادات في التيار وحركة الشعب.
وحاولت رئيسة المجلس السيطرة على الوضع مهددة بتطبيق النظام الداخلي على عبد اللطيف العلوي.



  
  
  

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6 de 6 commentaires pour l'article 199485

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 10 Mars 2020 à 15h 06m |           
قومجي مغرور !!! الرجل يتكلم و كأنه ابن خلدون .. و ما هو الا جرد أستاذ جامعي !!!!

MedTunisie  ()  |Mardi 10 Mars 2020 à 12h 32m |           
سالم لبيض او بما يسمونهم فضلات القومجية العربية و فضلات الدكتاتورية و فضلات بشار يبكون مع الراعي و ياكلون بشراهة مع الذئب

Barhoum  (Tunisia)  |Mardi 10 Mars 2020 à 12h 15m |           
يا صاحب البراميل المتفجرة و يا قاتل الأطفال. ان البرلمان جعل لخدمة الشعب و ليس للرد على تدوينة فايسبوكية... ثم تهدد بالانسحاب .. نقولولك ريح السد.. واضح أنك تلقيت تعليمات جديدة من سيدك الشيعي بشار الفأر كي تهاجم كل قلم حر ينتقد فرنسا ... عبيد بشار الى الجحيم

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mardi 10 Mars 2020 à 12h 08m |           

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mardi 10 Mars 2020 à 12h 06m |           

RESA67  (France)  |Mardi 10 Mars 2020 à 12h 01m |           
Ce Aloui n’a aucun niveau. Quelle bassesse!



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