سليم العزابي يبحث مع مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية برامج التعاون للفترة القادمة

Lundi 09 Mars 2020
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باب نات - التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي ظهر اليوم بمحمد العزيزي، مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مرفوقا ب Yacine FALL، المديرة العامة المساعدة المكلفة بالتعاون مع بلدان شمال إفريقيا.
وكان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والمؤسسة المالية الإفريقية ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبلها بالإضافة إلى برامج التعاون لسنتي 2020 و 2021.
وأعرب سليم العزابي بالمناسبة، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي على المستوى الكمي والنوعي والحرص على مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، مشيرا أن البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي.
وقدم الوزير في ذات السياق، أولويات الحكومة وبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة من ذلك العمل على الرفع من نسق الاستثمار الخاص، لاسيما الاستثمار الخارجي بما يساعد على خلق الثروة وتحريك عجلة النمو، إلى جانب جملة من الإصلاحات الهامة الأخرى على غرار إصلاح الإدارة ومزيد تعصيرها وهيكلة المؤسسات العمومية، مشيرا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع باقي الوزارات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني على وضع رؤية تنموية ذات أهداف موضوعية قابلة للتنفيذ على مدى القريب والمتوسط.
كما وفر اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان أهم محاور التعاون للسنة الجارية وخاصة منها دعم الميزانية ومواصلة دعم المجالات الحيوية من ذلك الإدماج الاجتماعي وسلاسل القيمة ومزيد تطوير مناخ الاستثمار والأعمال إلى جانب القطاعات الهامة كالنقل ورقمنة الإدارة والطاقة والمياه والتطهير والفلاحة ودعم المؤسسات الناشئة. هذا وتطرق الجانبان إلى التعاون الفني والمتمثل بالخصوص في المساهمة في إنجاز عدد من الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
وأكد محمد العزيزي، على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية ودراسة المقترحات المقدمة في الغرض.
باب نات - التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي ظهر اليوم بمحمد العزيزي، مدير عام المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مرفوقا ب Yacine FALL، المديرة العامة المساعدة المكلفة بالتعاون مع بلدان شمال إفريقيا.
وكان اللقاء فرصة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والمؤسسة المالية الإفريقية ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من قبلها بالإضافة إلى برامج التعاون لسنتي 2020 و 2021.
وأعرب سليم العزابي بالمناسبة، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي على المستوى الكمي والنوعي والحرص على مزيد تعزيزه في الفترة القادمة، مشيرا أن البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم من أبرز شركاء تونس في مسارها التنموي.
وقدم الوزير في ذات السياق، أولويات الحكومة وبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة من ذلك العمل على الرفع من نسق الاستثمار الخاص، لاسيما الاستثمار الخارجي بما يساعد على خلق الثروة وتحريك عجلة النمو، إلى جانب جملة من الإصلاحات الهامة الأخرى على غرار إصلاح الإدارة ومزيد تعصيرها وهيكلة المؤسسات العمومية، مشيرا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع باقي الوزارات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني على وضع رؤية تنموية ذات أهداف موضوعية قابلة للتنفيذ على مدى القريب والمتوسط.
كما وفر اللقاء فرصة استعرض خلالها الجانبان أهم محاور التعاون للسنة الجارية وخاصة منها دعم الميزانية ومواصلة دعم المجالات الحيوية من ذلك الإدماج الاجتماعي وسلاسل القيمة ومزيد تطوير مناخ الاستثمار والأعمال إلى جانب القطاعات الهامة كالنقل ورقمنة الإدارة والطاقة والمياه والتطهير والفلاحة ودعم المؤسسات الناشئة. هذا وتطرق الجانبان إلى التعاون الفني والمتمثل بالخصوص في المساهمة في إنجاز عدد من الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
وأكد محمد العزيزي، على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية ودراسة المقترحات المقدمة في الغرض.
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