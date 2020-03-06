مخلوف: تفجير السفارة الاميركية جريمة مخابراتية مفضوحة

Vendredi 06 Mars 2020



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باب نات

- وصف النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التفجير الانتحاري قرب السفراة الاميركية في العاصمة بانه عملية مخابراتية مفضوحة.وقال مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك " تعسا لكل من خطّط وسلّح وموّل ونفّذ مهما تقترفوا مسار الثورة لن يتوقف".يذكر أن ارهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة الى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية قارة بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.