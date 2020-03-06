Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - وصف النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التفجير الانتحاري قرب السفراة الاميركية في العاصمة بانه عملية مخابراتية مفضوحة.
وقال مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك " تعسا لكل من خطّط وسلّح وموّل ونفّذ مهما تقترفوا مسار الثورة لن يتوقف".
يذكر أن ارهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة الى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية قارة بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.
باب نات - وصف النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التفجير الانتحاري قرب السفراة الاميركية في العاصمة بانه عملية مخابراتية مفضوحة.
وقال مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك " تعسا لكل من خطّط وسلّح وموّل ونفّذ مهما تقترفوا مسار الثورة لن يتوقف".
يذكر أن ارهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة الى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية قارة بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.
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Sur: مخلوف: تفجير السفارة الاميركية جريمة مخابراتية مفضوحة