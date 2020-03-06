   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

مخلوف: تفجير السفارة الاميركية جريمة مخابراتية مفضوحة

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - وصف النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف التفجير الانتحاري قرب السفراة الاميركية في العاصمة بانه عملية مخابراتية مفضوحة.
وقال مخلوف في صفحته الرسمية على الفايسبوك " تعسا لكل من خطّط وسلّح وموّل ونفّذ مهما تقترفوا مسار الثورة لن يتوقف".

يذكر أن ارهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة الى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية قارة بمحيط السفارة الأمريكية بتونس.



  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199283

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 14h 13m |           
اعتقد ان المخابرات الاجنبية تورط بعض الشباب في تجارة المخدرات ... تم تظرب معهم موعد تسليم او تسلم بضاعة ثم تفجرهم عن بعدوتخليلهم خراهم لاسق في الحيط ... يمكن التاكد من ذالك بعد التحريات الدقيقة... فعلا كل هذه العمليلت استخباراتي واضحة جدا ... لا تنطلي الا على البهايم اللي ما فيهش دواء...



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