في لقائه بمدير منطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي،محمد سليم العزابي يؤكد أنّ الرفع من نسق النمو من أبرز أولويات الحكومة‎

Vendredi 06 Mars 2020



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باب نات

- التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي ظهر أمس بJesko HENTSCHELL ، مدير العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.ووفق بلاغ لوزارة التنمية, كان اللقاء الذي حضره Tony VERHEIJEN، مدير مكتب البنك بتونس وGeorge GHORRA، الممثل المقيم للمؤسسة المالية الدولية (SFI)، فرصة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي ومدى التقدم في تنفيذ المشاريع إلى جانب برنامج العمل للسنة الجارية.وبين محمد سليم العزابي خلال اللقاء، أن التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات بما يساعد على دفع التنمية وإيجاد المناخ الكفيل للرفع من النمو واستدامته، يمثل اليوم أبرز أهداف الحكومة وأهم مرتكزات برنامج عملها، مؤكدا في هذا السياق على أهمية دور شركاء تونس في هذا الاتجاه وخاصة البنك الدولي الذي يمثل شريكا استراتيجيا لبلادنا في تحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود؛ مشيرا إلى أهم محاور البرنامج الإصلاحي للحكومة ومنها بالخصوص العمل على دفع الاستثمار الخاص لاسيما منه الاستثمار الخارجي، إصلاح وهيكلة المؤسسات العمومية، إصلاح الإدارة ورقمنتها والتحكم في التوازنات المالية الكبرى.وأكد الوزير على ضرورة مواصلة المشاورات وتعميقها مع كافة الشركاء حول دعم هذا البرنامج الإصلاحي على المدى القصير والمتوسط في إطار الأولويات الوطنية من خلال تنظيم ندوة في الغرض في أفضل الآجال وذلك بعد القرار المتخذ بتأجيل اجتماعات الربيع السنوية بواشنطن.من جانبه جدد Jesko HENTSCHELL، التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس ومساعدتها على تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يساعدها عل تحقيق نقلة اقتصادية شاملة ومستدامة تستجيب للتطلعات الوطنية، مع مزيد التنسيق مع باقي الشركاء لتوفير الدعم الضروري سواء لتمويل المشاريع والإصلاحات أو في ما يتعلق بدعم الميزانية.وثمن محمد سليم الغزابي بالمناسبة ما أقره البنك الدولي مؤخرا من امكانية دعم كافة بلدان العالم من ذلك تونس لمجابهة انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.