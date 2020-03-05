شفيق جراية وشيخ مدينة تونس السابق امام القطب الاقتصادي المالي..

Jeudi 05 Mars 2020
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باب نات - نظرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي تورّط فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية ورئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن ومتهم رابع يدعى رفيق عوالي.
وبالمناداة على شفيق الجراية تبين انه تم جلبه من السجن كما حضر في حالة سراح عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ومتهم آخر يدعى رفيق عوالي كما اصافت النياية العمومية مضمون وفاة بن علي لملف القضية .
المكلف العام في حق الدولة التونسية يطلب 3مليارات كتعويضات ..
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وباعطاء الكلمة له من قبل القاضي قدم مؤيدات وتقرير طالبا على ضوئه تعويضات ب3مليارات للدولة ..
أثر ذلك تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المجراة في القضية والتى اذنت بها المحكمة المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للدولة لم ترد كما ان النصاب القانوني المحكمة غير مكتمل ...
بعد المفاوضة قررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة ماي المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ...
وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل ....
باب نات - نظرت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي تورّط فيها الرئيس السابق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية ورئيس بلدية تونس الأسبق عباس محسن ومتهم رابع يدعى رفيق عوالي.
وبالمناداة على شفيق الجراية تبين انه تم جلبه من السجن كما حضر في حالة سراح عباس محسن رئيس بلدية تونس سابقا ومتهم آخر يدعى رفيق عوالي كما اصافت النياية العمومية مضمون وفاة بن علي لملف القضية .
المكلف العام في حق الدولة التونسية يطلب 3مليارات كتعويضات ..
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وباعطاء الكلمة له من قبل القاضي قدم مؤيدات وتقرير طالبا على ضوئه تعويضات ب3مليارات للدولة ..
أثر ذلك تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المجراة في القضية والتى اذنت بها المحكمة المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للدولة لم ترد كما ان النصاب القانوني المحكمة غير مكتمل ...
بعد المفاوضة قررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة ماي المقبل لانتظار ورود نتيجة الاختبار ...
وللتذكير فان القضية تتعلق بفساد مالي حيث بتدخل من بن علي تم تمكين رجل الأعمال شفيق جراية من بناء طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة بالرغم من كون ذلك محجر ومخالف لقوانين البلدية وبالرغم من ذلك وافقت بلدية تونس على الطلب ولم تعارض عملية البناء بالرغم من كونها مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل ....
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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