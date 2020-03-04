جوهر من مبارك: يجب تطبيق القانون على كتلة عبير موسي وطردها في حال عطلت أشغال البرلمان

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - طالب استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" رئيس البرلمان راشد الغنوشي اللجوء الى فرض النظام الداخلي. واضاف جوهر بن مبارك " على قوات الامن المخولة بذلك في البرلمان مواجهة عربدة عبير موسى ونواب كتلتها".
وتابع جوهر بن مبارك " يجب ان تكون للديمقراطية التونسية انياب تواجه بها من يريد ضربها مضيفا " يجب عزل عبير موسى وكتلتها من قبل النواب وذلك من قبل الاعلام وكافة السياسيين في البلاد".
وتابع جوهر بن مبارك " كما رفض الاعلام في المانيا التعامل مع الاحزاب الفاشية والنازية يجب منع التعامل مع الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسى".
باب نات - طالب استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" رئيس البرلمان راشد الغنوشي اللجوء الى فرض النظام الداخلي. واضاف جوهر بن مبارك " على قوات الامن المخولة بذلك في البرلمان مواجهة عربدة عبير موسى ونواب كتلتها".
وتابع جوهر بن مبارك " يجب ان تكون للديمقراطية التونسية انياب تواجه بها من يريد ضربها مضيفا " يجب عزل عبير موسى وكتلتها من قبل النواب وذلك من قبل الاعلام وكافة السياسيين في البلاد".
وتابع جوهر بن مبارك " كما رفض الاعلام في المانيا التعامل مع الاحزاب الفاشية والنازية يجب منع التعامل مع الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسى".
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Par:essoltan (France )
Sur: حافظ قايد السبسي :والدي كان مستاء من الشاهد و هذا ما تفطّن له قبل وفاته بأيام و سأعود لتونس لكشف حقائق حول ملابسات الوفاة