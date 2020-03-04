في البرلمان : لحمت بين عبير موسي وسامية عبّو وحسونة الناصفي يتدخل

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - دخلت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مناوشة حادة مع نواب التيار الديمقراطي وخاصة النائبة سامية عبّو.
وتطور النقاش الى فوضى في مجلس الشعب ما دفع النائب حسونة الناصفي للتدخل .
واليوم الأربعاء شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حالة من التشنج والأجواء المشحونة، مع إصرار كتلة رئيسة الحزب الحر الدستور عبير موسي على بث الفوضى وتعطيل أشغال المجلس.
ورفضت النائبة الأولى للرئيس للبرلمان، التي ترأست الجلسة منح الكلمة لعبير موسي وكتلتها، قبل أن تضطر إلى رفع الجلسة التي شهدت حضور وزير الإستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، لـ15 دقيقة، بعد إصرار كتلة الدستوري الحر على مطلبها، وقيام أعضائها في مناسبة اولى بمحاولة مقاطعة مداخلات النواب عبر إحداث ضوضاء في المجلس، ومن ثم أداء النشيد الوطني.
باب نات - دخلت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مناوشة حادة مع نواب التيار الديمقراطي وخاصة النائبة سامية عبّو.
وتطور النقاش الى فوضى في مجلس الشعب ما دفع النائب حسونة الناصفي للتدخل .
واليوم الأربعاء شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حالة من التشنج والأجواء المشحونة، مع إصرار كتلة رئيسة الحزب الحر الدستور عبير موسي على بث الفوضى وتعطيل أشغال المجلس.
ورفضت النائبة الأولى للرئيس للبرلمان، التي ترأست الجلسة منح الكلمة لعبير موسي وكتلتها، قبل أن تضطر إلى رفع الجلسة التي شهدت حضور وزير الإستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، لـ15 دقيقة، بعد إصرار كتلة الدستوري الحر على مطلبها، وقيام أعضائها في مناسبة اولى بمحاولة مقاطعة مداخلات النواب عبر إحداث ضوضاء في المجلس، ومن ثم أداء النشيد الوطني.
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Par:sarramba (France )
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