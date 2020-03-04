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رئيس الجمهورية يحل بمطار جربة جرجيس الدولي للإشراف على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - حلّ رئيس الجمهورية بمطار جربة جرجيس الدولي للإشراف على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع الذي تحتضنه لأوّل مرة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 مارس الحالي.

وسيتمّ في إطار هذا المعرض الذي ينتظم في دورته العاشرة عالميا في جزيرة جربة تنظيم استعراضات جوية للطائرات بين ساعة وساعة ونصف يوميا من ضمنها استعراض لطائرة "اف 16" أو " النسر المقاتل" ذات القدرة الكبيرة على المناورة.


وسيفتح المعرض في الأيام الثلاثة الاولى الى المهنيين لاستقبال وفود عالمية بين شركات طيران ودفاع من الاكبر في العالم بعدد لن يقل عن 100 شركة عارضة من عدّة دول من بينها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وانقلترا وروسيا وتركيا والباكستان إلى جانب 50 وفدا رسميا من هذه الدول وشخصيات مهمة من وزراء وسفراء وفق ما ذكره إسلام اللواتي عن الشركة المنظمة للمعرض الدولي للطيران والدفاع .

وسيفتح المعرض أبوابه للزوار من اطفال وغيرهم لاتاحة الفرصة لهم لمشاهدة العروض الجوية الفرجوية التي ستزين سماء الجزيرة والتعرّف على أنواع الطائرات وسيكون الدخول مجانا للاطفال دون سن العاشرة من اجل نشر ثقافة الطيران لدى الناشئة في تونس.





  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199133

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mercredi 04 Mars 2020 à 11h 26m |           
شركات لعرض 🚀🛸🛬 وبيع أسلحة الدمار 💥 بعد إشعال 🔥نيران الحروب لقتل و تدمير الشعوب و ابتزاز 💰 أموالهم



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