صورة اليوم: النائب أحمد موحى... سيلفي والزغراطة خلفي

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - نشر النائب عن إتلاف الكرامة أحمد موحى الثلاثاء 3 مارس على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة له بمجلس نواب الشعب تظهر رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي وهي بصدد القاء كلمة.
وعلّق النائب أحمد موحى على الصورة بالقول " .سيلفي والزغراطة خلفي".
وشهد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 واحدة من بين أكثر الجلسات العامة تشنجا وواحدة من أكثر الجلسات العامة التي تدخل فيها النواب بنقاط نظام متتالية للتعليق على المداخلات التي سبقت وصلت حد التلاسن والمشادات الكلامية بين عدد من النواب من مختلف الكتل وعبير موسي اللتي كانت تقاطع كلمات النواب مما خلق جوّا متوترا في الجلسة...
باب نات - نشر النائب عن إتلاف الكرامة أحمد موحى الثلاثاء 3 مارس على صفحته الرسمية بالفايسبوك صورة له بمجلس نواب الشعب تظهر رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي وهي بصدد القاء كلمة.
وعلّق النائب أحمد موحى على الصورة بالقول " .سيلفي والزغراطة خلفي".
وشهد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 واحدة من بين أكثر الجلسات العامة تشنجا وواحدة من أكثر الجلسات العامة التي تدخل فيها النواب بنقاط نظام متتالية للتعليق على المداخلات التي سبقت وصلت حد التلاسن والمشادات الكلامية بين عدد من النواب من مختلف الكتل وعبير موسي اللتي كانت تقاطع كلمات النواب مما خلق جوّا متوترا في الجلسة...
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