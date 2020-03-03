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سمير الوافي: لو تصل عبير موسي إلى سدة الحكم ستمنع وزراءها من مجالسة معارضيها

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - هاجم الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد ان طردت النائبة لمياء جعيدان من كتلة الحزب على خلفية اجتماعها بعدد من السياسيين دعموا حكومة الفخفاخ.

وقال الوافي "تصوروا عبير موسي في الحكم...سوف تمنع على وزرائها ومستشاريها وفريقها والجميع مجالسة ومقابلة معارضيها...وبن علي كان يفعل ذلك سابقا...كل من يتواصل مع المعارضة يُعاقب وينال جزائه...!!!".


وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" عبير موسي تطرد نائبا من حزبها لأنه إلتقى بمن يخالفونها الرأي...وهي تمنع على نوابها مجالسة هؤلاء وحضور لقاءاتهم...فالرأي المخالف جريمة...!!
تصوروا عبير موسي في الحكم...سوف تمنع على وزرائها ومستشاريها وفريقها والجميع مجالسة ومقابلة معارضيها...وبن علي كان يفعل ذلك سابقا...كل من يتواصل مع المعارضة يُعاقب وينال جزائه...!!!
لكن عبير موسي تفوقت على بن علي في التسلط وفي منع وقمع نوابها وأعضاء حزبها...فهي منتخبة ديموقراطيا لكن الديموقراطية ممنوعة في حزبها...ولا أحد غيرها يتكلم ويخطب ويظهر ويمثل الحزب...ولا أحد من حقه عصيان قرارتها حتى لو منعتهم من حضور إجتماعات من يخالفونها الرأي...والتطبيع معهم...!
وهي تضع صورة بورقيبة على طاولتها في المجلس...ولم تكن تجرؤ قبل الثورة على ذكر إسمه...أو وضع صورته حتى في غرفة نومها...حين كان تمجيده جريمة...!!"




  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 199075

Lazaro  (Tunisia)  |Mardi 03 Mars 2020 à 13h 47m |           
On ne comprend que maintenant que Abir Moussi a été entraînée ,préparée et même endoctrinée pour un régime ou Leila Ben Ali serait la Présidente de la république !!!??

Mohamedwalid  (United States)  |Mardi 03 Mars 2020 à 13h 25m |           
عبير موسي هي مشروع دكتاتورة صغيرة



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