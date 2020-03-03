غازي الشواشي يجتمع برئيسي لجنتي المصادرة وتصفية أملاك التجمع المنحل ويؤكد على أهمية تطبيق القانون

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - اجتمع غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مساء الاثنين 02 مارس 2020 بعماد بن الطالب علي رئيس لجنة المصادرة وسفيان بن صالح رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل.
ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة, اطلع الشواشي خلال الجلستين على الملفات المطروحة على أنظار أعضاء اللّجنتين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون والحرص على علويّته والإسراع في البت في هذه الملفات.
وشدّد الشواشي خلال لقائه برئيس لجنة المصادرة على ضرورة استكمال مسار المصادرة في أقرب الآجال، وخاصة ما يتعلق بالفرع الثاني من الفصل الأول من مرسوم المصادرة.
كما شدّد الشواشي على الاستقلالية التامة للجنة المصادرة في مستوى قراراتها، داعيا في هذا الإطار إلى إيجاد الحلول القانونية التي من شانها دفع هذا الملف. وأكد أن على هذه الحلول ان تحافظ على المعادلة بين حماية الأشخاص وممتلكاتهم من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى.
وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس وأعضاء لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل، اطلع الشواشي على إحصائيات اللجنة بخصوص هذه الأملاك، وعلى تقدم أعمالها وقيامها بإحالة العقارات المتبقية إلى ملك الدولة الخاص، تمهيدا للاختتام النهائي لأشغال اللجنة خلال الفترة القادمة.
وثمّن الشواشي عمل اللجنة والمجهودات المبذولة من قبل أعوانها وأعضائها وإطاراتها، وما حققته من نتائج متمثلة بالخصوص في تقديمها تقرير الختم الأولي للأشغال ومباشرتها خلاص الدائنين.
باب نات - اجتمع غازي الشواشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مساء الاثنين 02 مارس 2020 بعماد بن الطالب علي رئيس لجنة المصادرة وسفيان بن صالح رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل.
ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة, اطلع الشواشي خلال الجلستين على الملفات المطروحة على أنظار أعضاء اللّجنتين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون والحرص على علويّته والإسراع في البت في هذه الملفات.
وشدّد الشواشي خلال لقائه برئيس لجنة المصادرة على ضرورة استكمال مسار المصادرة في أقرب الآجال، وخاصة ما يتعلق بالفرع الثاني من الفصل الأول من مرسوم المصادرة.
كما شدّد الشواشي على الاستقلالية التامة للجنة المصادرة في مستوى قراراتها، داعيا في هذا الإطار إلى إيجاد الحلول القانونية التي من شانها دفع هذا الملف. وأكد أن على هذه الحلول ان تحافظ على المعادلة بين حماية الأشخاص وممتلكاتهم من جهة وحماية المال العام من جهة أخرى.
وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس وأعضاء لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل، اطلع الشواشي على إحصائيات اللجنة بخصوص هذه الأملاك، وعلى تقدم أعمالها وقيامها بإحالة العقارات المتبقية إلى ملك الدولة الخاص، تمهيدا للاختتام النهائي لأشغال اللجنة خلال الفترة القادمة.
وثمّن الشواشي عمل اللجنة والمجهودات المبذولة من قبل أعوانها وأعضائها وإطاراتها، وما حققته من نتائج متمثلة بالخصوص في تقديمها تقرير الختم الأولي للأشغال ومباشرتها خلاص الدائنين.
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