   Abdelhalim Hafed - فاتت جنبنا  

برهان بسيّس: عبير موسي لا علاقة لها بالديمقراطية وموش أول مرّة تطرّد حد من حزبها

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
قراءة: 0 د, 35 ث

باب نات - وصف الثلاثاء 3 مارس، الإعلامي برهان بسيّس بيان الحزب الدستوري الحر بشأن تجميد عضوية القيادية بالحزب لمياء جعيدان واقالتها من الكتلة بالبيان الركيك والغير مفهوم.
وشبّه بسيّس اقالة لمياء جعيدان "بمعاداة واحد يقضي مالعطّار عندو ولد عمّو، خذا بنت راجل خالة بنت عم... بش نوصلو في الآخر لواحد مالنهضة".
واعتبر بسيّس أن عبير موسي لا علاقة لها بالديمقراطية ومن الطبيعي أن يتم طرد قيادات بتلك الطريقة قائلا "عبير موسي عمرها ما كانت الديمقراطية في الأجندة متاعها وموش اول مرة يتم طرد حد مالحزب وموش اول مرة تُتّهم بالانفراد في الراي".


الفيديو: الدقيقة 11 و45ث


  
  
  

rtt-e9f0c772c94524e68f36c4c744957208-2020-03-03 09:53:55






0 de 0 commentaires pour l'article 199053



En continu

الثلاثاء 03 مارس 2020 | 8 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:18 15:45 12:38 06:47 05:21
13°
 18° % 71 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1015°-1121°-1118°-1213°-8
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583226150|199053 489|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires