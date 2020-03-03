برهان بسيّس: عبير موسي لا علاقة لها بالديمقراطية وموش أول مرّة تطرّد حد من حزبها

Mardi 03 Mars 2020
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باب نات - وصف الثلاثاء 3 مارس، الإعلامي برهان بسيّس بيان الحزب الدستوري الحر بشأن تجميد عضوية القيادية بالحزب لمياء جعيدان واقالتها من الكتلة بالبيان الركيك والغير مفهوم.
وشبّه بسيّس اقالة لمياء جعيدان "بمعاداة واحد يقضي مالعطّار عندو ولد عمّو، خذا بنت راجل خالة بنت عم... بش نوصلو في الآخر لواحد مالنهضة".
واعتبر بسيّس أن عبير موسي لا علاقة لها بالديمقراطية ومن الطبيعي أن يتم طرد قيادات بتلك الطريقة قائلا "عبير موسي عمرها ما كانت الديمقراطية في الأجندة متاعها وموش اول مرة يتم طرد حد مالحزب وموش اول مرة تُتّهم بالانفراد في الراي".
الفيديو: الدقيقة 11 و45ث
باب نات - وصف الثلاثاء 3 مارس، الإعلامي برهان بسيّس بيان الحزب الدستوري الحر بشأن تجميد عضوية القيادية بالحزب لمياء جعيدان واقالتها من الكتلة بالبيان الركيك والغير مفهوم.
وشبّه بسيّس اقالة لمياء جعيدان "بمعاداة واحد يقضي مالعطّار عندو ولد عمّو، خذا بنت راجل خالة بنت عم... بش نوصلو في الآخر لواحد مالنهضة".
واعتبر بسيّس أن عبير موسي لا علاقة لها بالديمقراطية ومن الطبيعي أن يتم طرد قيادات بتلك الطريقة قائلا "عبير موسي عمرها ما كانت الديمقراطية في الأجندة متاعها وموش اول مرة يتم طرد حد مالحزب وموش اول مرة تُتّهم بالانفراد في الراي".
الفيديو: الدقيقة 11 و45ث
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