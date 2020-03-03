الكورونا: دعوات لتقديم العطلة بعد الأسبوع المغلق

Mardi 03 Mars 2020



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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات الى تقديم عطلة الربيع للتلاميذ بأسبوع أي بعد الأسبوع المغلق مباشرة خاصة بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا ببلادنا .و يقول هؤلاء أن محاصرة الفيروس و منع انتشاره من الأسباب الوجيهة لهذا الاقتراح إضافة الى اعطاء الدولة الوقت الكافي لتكثيف جهودها لمواجهة الكورونا خاصة أمام نقص الامكانيات .فهل تستجيب وزارة التربية لهذا الاقتراح ؟