الكورونا: دعوات لتقديم العطلة بعد الأسبوع المغلق

Mardi 03 Mars 2020
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات الى تقديم عطلة الربيع للتلاميذ بأسبوع أي بعد الأسبوع المغلق مباشرة خاصة بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا ببلادنا .
و يقول هؤلاء أن محاصرة الفيروس و منع انتشاره من الأسباب الوجيهة لهذا الاقتراح إضافة الى اعطاء الدولة الوقت الكافي لتكثيف جهودها لمواجهة الكورونا خاصة أمام نقص الامكانيات .
فهل تستجيب وزارة التربية لهذا الاقتراح ؟
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات الى تقديم عطلة الربيع للتلاميذ بأسبوع أي بعد الأسبوع المغلق مباشرة خاصة بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا ببلادنا .
و يقول هؤلاء أن محاصرة الفيروس و منع انتشاره من الأسباب الوجيهة لهذا الاقتراح إضافة الى اعطاء الدولة الوقت الكافي لتكثيف جهودها لمواجهة الكورونا خاصة أمام نقص الامكانيات .
فهل تستجيب وزارة التربية لهذا الاقتراح ؟
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Par:lazaro (Tunisia )
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