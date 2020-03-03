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الكورونا: دعوات لتقديم العطلة بعد الأسبوع المغلق

Mardi 03 Mars 2020

Mardi 03 Mars 2020
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات الى تقديم عطلة الربيع للتلاميذ بأسبوع أي بعد الأسبوع المغلق مباشرة خاصة بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا ببلادنا .

و يقول هؤلاء أن محاصرة الفيروس و منع انتشاره من الأسباب الوجيهة لهذا الاقتراح إضافة الى اعطاء الدولة الوقت الكافي لتكثيف جهودها لمواجهة الكورونا خاصة أمام نقص الامكانيات .


فهل تستجيب وزارة التربية لهذا الاقتراح ؟



  
  
  

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