جلسة عمل بوزارة الصحة حول التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجدّ

Lundi 02 Mars 2020



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باب نات

- إنعقدت مساء اليوم الاثنين 02 مارس 2020 جلسة عمل، بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي وبحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالميّة بتونس وأعضاء اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا الجديد، خصّصت لتدارس السبل الكفيلة بمزيد رفع درجة اليقظة ومضاعفة إجراءات المراقبة الصحيّة على ضوء تسجيل أوّل حالة إصابة مستوردة بفيروس كورونا المستجدّ لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.- غسل اليدين بالماء والصابون عدّة مرّات في اليوم،- تجنّب الاتّصال الوثيق بأيّ شخص له أعراض الحمى والسعال،- إستعمال منديل ورقي عند العطس أو السعال مع رميه مباشرة في سلّة المهملات.وبلغ عدد وفيات "كورونا" في العالم، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية جانفي الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.